Дачников предупредили о штрафе за нескошенную траву на участке
03:26 10.04.2026
Дачников предупредили о штрафе за нескошенную траву на участке

Дачный участок. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Владельцы дачных участков, заросших сорняками и высокой травой, могут получить штраф до 10 тысяч рублей за нарушение правил борьбы с растениями-вредителями в России, сообщил РИА Новости председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.
Московской области большое количество дачных участков, и у собственников есть обязанности по их содержанию. В частности, речь идёт об участках, заросших сорняками и бурьяном. Владельцы должны понимать, что на законодательном уровне в таком виде содержать участок запрещено. Так, нарушение правил борьбы с растениями-сорняками влечёт предупреждение или наложение административного штрафа", - сказал Шапкин.
Депутат отметил, что для граждан размер такого штрафа будет варьироваться от 300 до 500 рублей; для должностных лиц – от 500 до тысячи рублей; для юридических лиц – от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.
"Владельцы должны помнить, что заросший бурьяном участок несет угрозу для соседних участков в пожароопасный период. Сухие заросли легко воспламеняются, поэтому важно вовремя косить траву и убирать ее с участка", - заключил Шапкин.
Женщина готовит шашлык на дачном участке - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
Россиян предупредили о штрафах за шашлык на даче
3 апреля, 02:16
 
