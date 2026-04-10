Дачников предупредили о штрафе за нескошенную траву на участке

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Владельцы дачных участков, заросших сорняками и высокой травой, могут получить штраф до 10 тысяч рублей за нарушение правил борьбы с растениями-вредителями в России, сообщил РИА Новости председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

"В Московской области большое количество дачных участков, и у собственников есть обязанности по их содержанию. В частности, речь идёт об участках, заросших сорняками и бурьяном. Владельцы должны понимать, что на законодательном уровне в таком виде содержать участок запрещено. Так, нарушение правил борьбы с растениями-сорняками влечёт предупреждение или наложение административного штрафа", - сказал Шапкин.

Депутат отметил, что для граждан размер такого штрафа будет варьироваться от 300 до 500 рублей; для должностных лиц – от 500 до тысячи рублей; для юридических лиц – от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.