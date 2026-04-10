Константин Меладзе заработал на лейбле 100 миллионов рублей в 2025 году

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Покинувший Россию музыкальный продюсер Константин Меладзе заработал на своем лейбле более 100 миллионов рублей в 2025 году, следует из данных "Контур.Фокус", с которыми ознакомилось РИА Новости.

Так, выручка лейбла на конец 2025 года составила 109,3 миллиона рублей, при этом чистая прибыль достигла отметки в 100,2 миллиона рублей и выросла почти на 15 миллионов рублей по сравнению с показателями 2024 года.