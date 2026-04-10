В Москве школьник выстрелил из пневматики в поезд метро

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Московские полицейские задержали ученика седьмого класса за стрельбу из пневматического пистолета по поезду метро, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, в полицию сообщили из депо, что обнаружили разбитые окна двух вагонов. Скорее всего, это произошло, когда состав ехал по открытому участку между станциями "Измайловская" и "Первомайская" Арбатско-Покровской линии.

"Неподалеку от места происшествия полицейские задержали учащегося седьмого класса общеобразовательной школы. Подросток сознался, что в компании своих сверстников произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в сторону электропоезда, в результате чего в вагонах были повреждены стекла", — написала Волк на платформе MAX

Подростка доставили в полицию, где в присутствии законного представителя провели с ним профилактическую беседу. При этом выяснилось, что он уже попадал в поле зрения полицейских, когда прокатился снаружи автобуса, держась за кузов.