Новая школа начала работу в селе Мальково под Тюменью

ТЮМЕНЬ, 10 апр - РИА Новости. Школа более чем на тысячу мест открылась в селе Мальково Тюменской области, сообщил губернатор Александр Моор.

"Более тысячи ребят пойдут в новую школу в селе Мальково. По уже сложившейся традиции открываем учебные заведения не только первого сентября. После экскурсии по школе остался под приятным впечатлением. Осмотрели кабинеты – там есть всё для того, чтобы раскрыть потенциал ребёнка и сделать занятия интересными и полезными", - сообщил Александр Моор в своем канале на платформе Мах.

Губернатор отметил, что в школе оборудованы классы робототехники и домоводства, есть своя телестудия и кинорекреация, музейная зона, а в спортивном зале "сам бы с удовольствием занимался". Новый корпус возведен с опережением графика, территория вокруг школы благоустроена, на спортплощадке смогут тренироваться не только дети, но и местные жители.