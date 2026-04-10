Новая школа начала работу в селе Мальково под Тюменью - РИА Новости, 10.04.2026
Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
18:02 10.04.2026
Новая школа начала работу в селе Мальково под Тюменью

Моор сообщил об открытии новой школы в селе Мальково в Тюменской области

Александр Моор - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Александр Моор. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 10 апр - РИА Новости. Школа более чем на тысячу мест открылась в селе Мальково Тюменской области, сообщил губернатор Александр Моор.
"Более тысячи ребят пойдут в новую школу в селе Мальково. По уже сложившейся традиции открываем учебные заведения не только первого сентября. После экскурсии по школе остался под приятным впечатлением. Осмотрели кабинеты – там есть всё для того, чтобы раскрыть потенциал ребёнка и сделать занятия интересными и полезными", - сообщил Александр Моор в своем канале на платформе Мах.
Губернатор отметил, что в школе оборудованы классы робототехники и домоводства, есть своя телестудия и кинорекреация, музейная зона, а в спортивном зале "сам бы с удовольствием занимался". Новый корпус возведен с опережением графика, территория вокруг школы благоустроена, на спортплощадке смогут тренироваться не только дети, но и местные жители.
"Сейчас в регионе возводятся 11 школ. Совершенствовать образовательную инфраструктуру нам помогают в том числе инструменты нацпроекта "Молодёжь и дети", - отметил Моор.
