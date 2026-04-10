Ирина Шейк поделилась архивными фотографиями из молодости в России

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. На фотографиях из прошлого Ирины Шейк — девочка на фоне советского ковра где-то в Челябинской области. Сегодня эта женщина покоряет подиумы мировых модных недель.

Как сложился ее карьерный путь и судьба?

До глянцевых обложек

Ирина Валерьевна Шайхлисламова родилась в Еманжелинске в обычной семье. Отец Валерий — шахтер татарского происхождения, мать Ольга — преподавательница музыки. С детства Ирина училась играть на фортепиано, потом посещала музыкальную школу. Мама хотела, чтобы дочь пошла по ее стопам.

В четырнадцать лет отец Ирины умер от осложнений после пневмонии, оставив семью без главного кормильца. Мать вынуждена была работать на двух работах, чтобы прокормить детей. Но именно в этом детстве без роскоши закалилась будущая супермодель.

После школы Ирина сначала хотела учиться на маркетолога, но решилась на отчаянный шаг — поступила в школу красоты вместе с сестрой. Здесь ее заметили и убедили поучаствовать в конкурсе красоты "Мисс Челябинск 2004", который Ирина выиграла. Ее заметил легендарный скаут Гия Джикидзе, который предложил Шейк работу. В 2005 году Ирина перебралась в Европу.

© AP Photo / Invision /Jordan Strauss Брэдли Купер и Ирина Шейк на ежегодной премии премии "Оскар" в Голливуде. 24 февраля 2019 года

Оглушительный успех

В 2007 году последовали кампании крупных брендов — Intimissimi, Victoria's Secret, Lacoste. Но по-настоящему мир узнал про Ирину Шейк в 2011-м, когда она стала первой русской моделью на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue. В том же году Glamour Spain назвал ее лучшей международной моделью года.

После романа с португальским футболистом Криштиану Роналду Ирина завела новый роман с американским актером Брэдли Купером. Их дочь Лия родилась в марте 2017 года. В июне 2019-го пара разошлась.

Параллельно с модельной карьерой Ирина начала пробовать себя в кино. Она сыграла роль Мегары в фильме "Геракл" с Дуэйном Джонсоном, снялась в сериалах "Бесстыжие" и "Внутри Эми Шумер", а также появилась в фильме "Звезда родилась" с Брэдли Купером. А в 2015 году стала лицом L'Oréal Paris, подняв статус до уровня глобального бренд-амбассадора.

Совсем недавно Ирина Шейк поделилась с подписчиками подростковыми фото из родного Еманжелинска в Челябинской области. На этих снимках — девочка со своей сестрой Татьяной на фоне советского ковра, с котом в руках, а также веселье с друзьями и простая провинциальная жизнь.