Рейтинг@Mail.ru
Ирина Шейк поделилась архивными фотографиями из молодости в России - РИА Новости, 10.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:53 10.04.2026 (обновлено: 18:08 10.04.2026)

Ирина Шейк поделилась архивными фотографиями из молодости в России

© Фото : соцсети Ирины Шейк
Ирина Шейк - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© Фото : соцсети Ирины Шейк
Ирина Шейк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. На фотографиях из прошлого Ирины Шейк — девочка на фоне советского ковра где-то в Челябинской области. Сегодня эта женщина покоряет подиумы мировых модных недель.
Как сложился ее карьерный путь и судьба?

До глянцевых обложек

Ирина Валерьевна Шайхлисламова родилась в Еманжелинске в обычной семье. Отец Валерий — шахтер татарского происхождения, мать Ольга — преподавательница музыки. С детства Ирина училась играть на фортепиано, потом посещала музыкальную школу. Мама хотела, чтобы дочь пошла по ее стопам.
В четырнадцать лет отец Ирины умер от осложнений после пневмонии, оставив семью без главного кормильца. Мать вынуждена была работать на двух работах, чтобы прокормить детей. Но именно в этом детстве без роскоши закалилась будущая супермодель.
После школы Ирина сначала хотела учиться на маркетолога, но решилась на отчаянный шаг — поступила в школу красоты вместе с сестрой. Здесь ее заметили и убедили поучаствовать в конкурсе красоты "Мисс Челябинск 2004", который Ирина выиграла. Ее заметил легендарный скаут Гия Джикидзе, который предложил Шейк работу. В 2005 году Ирина перебралась в Европу.
© AP Photo / Invision /Jordan Strauss — Брэдли Купер и Ирина Шейк на ежегодной премии "Оскар" в Голливуде. 24 февраля 2019 года
Брэдли Купер и Ирина Шейк на ежегодной премии премии Оскар в Голливуде. 24 февраля 2019 - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© AP Photo / Invision /Jordan Strauss
Брэдли Купер и Ирина Шейк на ежегодной премии премии "Оскар" в Голливуде. 24 февраля 2019 года

Оглушительный успех

В 2007 году последовали кампании крупных брендов — Intimissimi, Victoria's Secret, Lacoste. Но по-настоящему мир узнал про Ирину Шейк в 2011-м, когда она стала первой русской моделью на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue. В том же году Glamour Spain назвал ее лучшей международной моделью года.
После романа с португальским футболистом Криштиану Роналду Ирина завела новый роман с американским актером Брэдли Купером. Их дочь Лия родилась в марте 2017 года. В июне 2019-го пара разошлась.
Параллельно с модельной карьерой Ирина начала пробовать себя в кино. Она сыграла роль Мегары в фильме "Геракл" с Дуэйном Джонсоном, снялась в сериалах "Бесстыжие" и "Внутри Эми Шумер", а также появилась в фильме "Звезда родилась" с Брэдли Купером. А в 2015 году стала лицом L'Oréal Paris, подняв статус до уровня глобального бренд-амбассадора.
Совсем недавно Ирина Шейк поделилась с подписчиками подростковыми фото из родного Еманжелинска в Челябинской области. На этих снимках — девочка со своей сестрой Татьяной на фоне советского ковра, с котом в руках, а также веселье с друзьями и простая провинциальная жизнь.
© Фото : соцсети Ирины ШейкИрина Шейк
Ирина Шейк - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© Фото : соцсети Ирины Шейк
Ирина Шейк
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала