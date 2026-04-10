Нутрициолог рассказала, как снизить риск болезней сердца и сосудов
20:10 10.04.2026
Нутрициолог рассказала, как снизить риск болезней сердца и сосудов

Нутрициолог Пухкалова: правильное питание снижает риск болезней сердца и сосудов

© Depositphotos.com / JulijaDMЗдоровое питание
Здоровое питание - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© Depositphotos.com / JulijaDM
Здоровое питание. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Правильное питание поможет существенно снизить риск болезней сердца и сосудов, а уменьшение количества соли в пище - избежать повышенного давления, рассказала нутрициолог Татьяна Пухкалова.
"Правильное питание может существенно снизить риск болезней сердца и сосудов", - приводятся ее слова в сообщении интернет-издания NEWS.ru.
Нутрициолог отметила, что важно употреблять в пищу грецкие орехи, поскольку они являются источником ненасыщенных жиров омега-3 и омега-9. Также она рассказала о необходимости снижения количества соли в пище, так как ее избыток в организме повышает давление. Кроме того, Пухкалова посоветовала есть имбирь, базилик и мяту, которые обогащают рацион витаминами и антиоксидантами, укрепляют сосудистую стенку и снижают потребность в соли на 30%.
Она добавила, что рыба жирных сортов является ключевым продуктом для сердца. По ее словам, стоит употреблять ее два-три раза в неделю, но не более 150 граммов. Эксперт добавила, что лучше ее запекать или готовить в аэрогриле.
"Морепродукты - источник калия, магния и йода для поддержки сердца. Витамин Е в оливковом масле действует как антиоксидант: защищает клетки сердца, улучшает эластичность сосудов и предотвращает тромбы. Цельнозерновые продукты богаты клетчаткой, которая связывает "плохой" холестерин в кишечнике и выводит его", - заключила Пухкалова.
