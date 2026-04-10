"Сбер" победил в двух номинациях премии НСПК "Лучшие в антифроде"

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. "Сбер" стал победителем в двух номинациях премии "Лучшие в антифроде" по версии Национальной системы платежных карт (НСПК), сообщает пресс-служба банка.
Так, по итогам 2025 года "Сбер" победил в номинации "Защита физических лиц". Также в этой номинации победителем признан ПСБ.
Кроме того, "Сбер" стал победителем в номинации "Эффективный возврат денежных средств" — за наибольшую долю возвращенных гражданам средств (через сервис "Добрая воля").
При анализе результатов показатели "Сбера" сравнивались с аналогичными данными других крупных банков России. Оценивались также оборот компании и уровень одобрения операций.
"В прошлом году мы уберегли от мошенников 360 миллиардов рублей клиентских средств и вернули людям 3,5 миллиарда со счетов дроперов (участники мошеннических схем – прим. ред.). В первом квартале 2026 года возвращен уже 1 миллиард рублей. Защита клиентов от мошенников для нас приоритетна, поэтому мы продолжаем совершенствовать нашу антифрод-систему, чтобы у преступников было ноль шансов украсть деньги", - отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.