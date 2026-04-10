© Фото : Пресс-служба "Сбера" "Сбер" победил в двух номинациях премии НСПК "Лучшие в антифроде"

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. "Сбер" стал победителем в двух номинациях премии "Лучшие в антифроде" по версии Национальной системы платежных карт (НСПК), сообщает пресс-служба банка.

Так, по итогам 2025 года "Сбер" победил в номинации "Защита физических лиц". Также в этой номинации победителем признан ПСБ.

Кроме того, "Сбер" стал победителем в номинации "Эффективный возврат денежных средств" — за наибольшую долю возвращенных гражданам средств (через сервис "Добрая воля").

При анализе результатов показатели "Сбера" сравнивались с аналогичными данными других крупных банков России. Оценивались также оборот компании и уровень одобрения операций.