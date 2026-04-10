Учредителя федерации баскетбола Керчи внесли в базу сайта "Миротворец"

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Секретарь и учредитель федерации баскетбола, тренер по баскетболу Детско-юношеского клуба физической подготовки города Керчь Татьяна Жихарева внесена в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Персональные данные Жихаревой были опубликованы на сайте в четверг. "Миротворец" обвиняет ее в публичной поддержке Российской Федерации, а также якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу стало участие Жихаревой в церемонии награждения финального этапа Школьной баскетбольной лиги КЭС Баскет, который состоялся в марте в Центре спортивной подготовки "Крымский", где принимали участие в том числе команды из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов. Также на "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних.