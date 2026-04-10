Операторы связи в Запорожской области ввели аварийный роуминг

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Аварийный роуминг работает у операторов связи в Запорожской области на фоне перебоев с электроснабжением и связью, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Энергетическая инфраструктура Запорожской области подверглась массированным атакам ВСУ, повреждён ряд энергообъектов, идут работы по восстановлению, сообщил утром в пятницу Балицкий.
"Из-за временного отсутствия электроэнергии возможны сбои в работе связи... Для абонентов "+7Телеком", "МирТелеком" и "Феникс" работает аварийный роуминг. Вы можете подключиться к сети любого из этих операторов – там, где сигнал лучше" , - сообщил он в канале на платформе Мах.
По его словам, если телефон не переключился автоматически, нужно выбрать сеть вручную и ввести в настройках код: 25094 – "МирТелеком", 25096 – "+7Телеком", 25097 – "Феникс". Тарификация остается стандартной, без дополнительной платы, добавил губернатор.