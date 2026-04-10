Рейтинг@Mail.ru
Операторы связи в Запорожской области ввели аварийный роуминг
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
17:47 10.04.2026 (обновлено: 17:49 10.04.2026)

Операторы связи в Запорожской области ввели аварийный роуминг

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСмартфон в руке девушки
Смартфон в руке девушки - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Смартфон в руке девушки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Аварийный роуминг работает у операторов связи в Запорожской области на фоне перебоев с электроснабжением и связью, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Энергетическая инфраструктура Запорожской области подверглась массированным атакам ВСУ, повреждён ряд энергообъектов, идут работы по восстановлению, сообщил утром в пятницу Балицкий.
"Из-за временного отсутствия электроэнергии возможны сбои в работе связи... Для абонентов "+7Телеком", "МирТелеком" и "Феникс" работает аварийный роуминг. Вы можете подключиться к сети любого из этих операторов – там, где сигнал лучше" , - сообщил он в канале на платформе Мах.
По его словам, если телефон не переключился автоматически, нужно выбрать сеть вручную и ввести в настройках код: 25094 – "МирТелеком", 25096 – "+7Телеком", 25097 – "Феникс". Тарификация остается стандартной, без дополнительной платы, добавил губернатор.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Заводы в подконтрольном ВСУ Запорожье остановлены, рассказал Балицкий
17 марта, 03:29
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала