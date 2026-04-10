Операторы связи в Запорожской области ввели аварийный роуминг

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Аварийный роуминг работает у операторов связи в Запорожской области на фоне перебоев с электроснабжением и связью, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

По его словам, если телефон не переключился автоматически, нужно выбрать сеть вручную и ввести в настройках код: 25094 – "МирТелеком", 25096 – "+7Телеком", 25097 – "Феникс". Тарификация остается стандартной, без дополнительной платы, добавил губернатор.