Тысячи украинских переселенцев получили помощь в ЦПУ в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр - РИА Новости. Около 10 тысяч человек уже получили помощь в центре поддержки украинских переселенцев (ЦПУ) в Ростове-на-Дону, рассказал РИА Новости руководитель ЦПУ в городе Ренат Бахтияров.

"За время работы, за два с половиной года, порядка 10 тысяч человек прошло через наш центр", - сказал Бахтияров. Он уточнил, что люди обращаются за правовой помощью, а также по различным социальным вопросам.