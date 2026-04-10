Рейтинг@Mail.ru
Тысячи украинских переселенцев получили помощь в ЦПУ в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 10.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:23 10.04.2026
Тысячи украинских переселенцев получили помощь в ЦПУ в Ростове-на-Дону

Около 10 тыс украинских переселенцев получили помощь в ЦПУ в Ростове-на-Дону

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Ростов-на-Дону. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр - РИА Новости. Около 10 тысяч человек уже получили помощь в центре поддержки украинских переселенцев (ЦПУ) в Ростове-на-Дону, рассказал РИА Новости руководитель ЦПУ в городе Ренат Бахтияров.
В пятницу в Центре поддержки украинцев в Ростове-на-Дону прошел мастер-класс для взрослых и детей по украшению куличей, окрашиванию яиц и изготовлению подставок под них.
"За время работы, за два с половиной года, порядка 10 тысяч человек прошло через наш центр", - сказал Бахтияров. Он уточнил, что люди обращаются за правовой помощью, а также по различным социальным вопросам.
Центры поддержки украинских переселенцев движения "Другая Украина", расположены в Москве, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае и Крыму.
Международное общественное движение "Другая Украина", создано и зарегистрировано в министерстве юстиции Российской Федерации в 2023 году. Его возглавляет экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
Движение объединяет граждан Украины, противостоящих преступному режиму, установленному на Украине после вооруженного государственного переворота 2014 года, а также поддерживает бывших жителей Украины, прибывших в Россию, безвозмездно оказывая юридическую, социальную и иную помощь в интеграции. Движение проводит культурные мероприятия и реализует образовательные программы, в том числе проводит бесплатные уроки по русскому языку и математике для детей‑переселенцев.
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Москалькова призвала уделить внимание переселенцам из Украины в Россию
28 января, 15:09
 
УкраинаРостов-на-ДонуМоскваВиктор МедведчукОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала