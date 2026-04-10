В России разработали контур управления противодронными системами
10:30 10.04.2026 (обновлено: 12:37 10.04.2026)
В России разработали контур управления противодронными системами

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Предприятие "Ростеха" разработало программный комплекс для централизованного управления системами противодействия беспилотникам.
"Решение формирует единый контур взаимодействия разнородных средств обнаружения и подавления БПЛА и предназначено для защиты промышленных компаний и транспортной инфраструктуры", — сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Платформа, созданная холдингом "Росэл", предназначена работы в ситуационных центрах. Она объединяет такие устройства, как средства обнаружения и подавления дронов, и обеспечивает их совместную работу. Комплекс позволяет в режиме реального времени отображать местоположение аппаратов на карте, вести автоматический журнал событий, настраивать разрешенные и запрещенные зоны полета.
Контур разворачивается автономно на серверах заказчика и может работать без интернета. Одновременно к нему могут подключиться до 80 устройств, в том числе уже установленное на объектах оборудование.
"Комплекс не только оповещает оператора о нарушении воздушных границ, но и способен самостоятельно принимать решения о включении средств противодействия. То есть техника исключает человеческий фактор и способна реагировать на угрозы молниеносно", — добавили в пресс-службе.
Как отметили в "Ростехе", разработка ориентирована в первую очередь на крупные компании, которые заботятся о безопасности своих объектов, прежде всего на предприятия топливно-энергетического комплекса и транспортные узлы.
