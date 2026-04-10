Стэнфордский университет* внесли в перечень нежелательных организаций

16:58 10.04.2026 (обновлено: 17:32 10.04.2026)
Минюст внес Стэнфордский университет в перечень нежелательных организаций

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Министерство юстиции РФ внесло в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, Стэнфордский университет из США*, сообщается на сайте ведомства.
"Leland Stanford Junior University (Stanford University, Университет имени Леланда Стэнфорда-младшего, Стэнфордский университет), США"*, - говорится в перечне.
Также в перечень внесены организация "Кризисное моделирование для мира"* из Германии и "Центр по российским, восточноевропейским и евразийским исследованиям" *из США.
* Организация внесена в перечень нежелательных в России
Михаил Ходорковский* - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Минюст внес книгу Ходорковского* в список экстремистских материалов
Вчера, 16:32
 
