Стэнфордский университет* внесли в перечень нежелательных организаций

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Министерство юстиции РФ внесло в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, Стэнфордский университет из США*, сообщается на сайте ведомства.
"Leland Stanford Junior University (Stanford University, Университет имени Леланда Стэнфорда-младшего, Стэнфордский университет), США"*, - говорится в перечне.
Также в перечень внесены организация "Кризисное моделирование для мира"* из Германии и "Центр по российским, восточноевропейским и евразийским исследованиям" *из США.
* Организация внесена в перечень нежелательных в России
* Организация внесена в перечень нежелательных в России