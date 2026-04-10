Рябков заявил, что Россия не собирается уходить из Западного полушария

ГАВАНА, 10 апр — РИА Новости. Россия не намерена покидать Западное полушарие, несмотря на действия США, заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков.

« "Россия не собирается уходить из Западного полушария, что бы там ни говорили в Вашингтоне. Там одержимы идеей вытеснения России, как и Китая, из этого региона", — сказал он журналистам во время визита в Гавану.

Дипломат назвал Кубу одним из приоритетов российской внешней политики. По его словам, Москва не может предать Остров свободы, это "вообще исключено". Вопрос обеспечения энергетической безопасности республики остается главным для России, подчеркнул Рябков.

"Какие будут дальнейшие шаги, на сегодня говорить преждевременно. Общеизвестно, что мы не ограничиваемся поставкой той партии нефти, которая уже прибыла на остров на танкере "Анатолий Колодкин", — сказал замминистра.

Он отметил, что противозаконный характер американской блокады Кубы очевиден "для очень многих" в международном сообществе.

Россия вместе с партнерами продолжит поддерживать Кубу, исходя из необходимости защитить принципы международного права и равенства государств, заключил Рябков.

Куба переживает топливный кризис, обострившийся после указа президента США Дональда Трампа от 29 января. Из-за этого на острове периодически отключают электроэнергию, время от времени там проходят протесты. Правительство заявляет, что с помощью энергетической блокады Вашингтон стремится задушить кубинскую экономику и сделать условия жизни населения невыносимыми.