Зарубежные оборонные ведомства вкладываются в развитие ИИ, заявил Путин - РИА Новости, 10.04.2026
22:42 10.04.2026 (обновлено: 23:37 10.04.2026)
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Россия знает, что зарубежные оборонные ведомства вкладываются в развитие искусственного интеллекта, добиваются результатов, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в пятницу проводит совещание по вопросам развития ИИ. Президент поручил правительству выстроить финансовую архитектуру применения ИИ в области безопасности и обороноспособности.
"Нужно задействовать потенциал и наших программ в сфере обороны и безопасности. Об эффективности такого механизма говорит опыт стран - лидеров в сфере искусственного интеллекта", - подчеркнул Путин.
Он добавил, что в реализации этого проекта должны участвовать как государство, так и частный технологический бизнес и госкомпании.
"Такой опыт (по развитию ИИ за рубежом - ред.) нам известен, мы знаем, как работают госкомпании за рубежом, в том числе и оборонные ведомства, как они работают, как они вкладывают свои ресурсы в реализацию соответствующих программ, конечно, для достижения тех целей, которые стоят перед оборонными ведомствами и специальными службами. Но они вкладывают деньги и привлекают и государственные ресурсы, получается, и частные. И в целом добиваются хорошего результата", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам развития технологий искусственного интеллекта.
