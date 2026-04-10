Россия обладает всем для счастливой жизни, считает Куклачев
14:02 10.04.2026
Россия обладает всем для счастливой жизни, считает Куклачев

Юрий Куклачев заявил, что Россия обладает всеми ресурсами для счастливой жизни

© РИА Новости / Нина Зотина | Народный артист РСФСР Юрий Куклачев
Народный артист РСФСР Юрий Куклачев
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Народный артист РСФСР Юрий Куклачев. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Россия обладает всеми ресурсами для счастливой и комфортной жизни каждого человека, считает народный артист РСФСР Юрий Куклачев.
"Я же всегда говорил, что у нас (в России - ред.) есть все. Надо поставить от всех забор и только бананов купить. Все остальное мы должны делать сами: машины, самолеты - все сами", - сказал он в интервью РИА Новости.
Создатель и руководитель Театра Кошек Юрий Куклачев - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Куклачев рассказал о спасении кошек из зоны специальной военной операции
Вчера, 03:06
Куклачев подчеркнул, что не думает о жизни за рубежом и предпочитает не акцентировать внимание на политике.
"Моя главная задача - это то, чтобы люди, которые пришли в театр, получили праздник, радость, чтобы им хотелось жить", - добавил он.
Юрий Куклачев - народный артист РСФСР (1986). Удостоен премии Ленинского комсомола (1980). Награжден орденами Дружбы (1994), Почета (2019), медалью "За доблестный труд" (2007). Почетный профессор Московского государственного университета культуры и искусств (2011) и Белорусского государственного университета культуры и искусств (2012).
Певец Прохор Шаляпин - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Прохор Шаляпин призвал россиян продвигать родную культуру
9 апреля, 23:13
 
