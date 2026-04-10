ГААГА, 10 апр - РИА Новости. Россия не является врагом Нидерландов и голландского народа, у Москвы нет никаких агрессивных планов в отношении этой страны, заявил посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин.
"Я бы хотел сказать голландскому народу, что мы им не враги. Россия не является врагом Нидерландов ни в какой мере", - сказал посол в интервью нидерландскому видеоблогеру Сандеру Сассену.
Тарабрин напомнил, что исторически у России и Нидерландов всегда были хорошие отношения, также до недавнего времени между странами складывалось чрезвычайно выгодное экономическое сотрудничество.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В Нидерландах готовятся к потенциальной войне НАТО с Россией
28 октября 2025, 12:25