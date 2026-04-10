В деле журналиста Ролдугина фигурируют неустановленные лица - РИА Новости, 10.04.2026
20:06 10.04.2026
В деле журналиста Ролдугина фигурируют неустановленные лица

В деле журналиста "Новой газеты" Ролдугина фигурируют неустановленные лица

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В уголовном деле журналиста "Новой газеты" Олега Ролдугина, подозреваемого в незаконном использовании персональных данных, фигурируют неустановленные лица, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы.
Как огласила судья в ходе заседания по избранию меры пресечения, в материалах ходатайства следствия об аресте журналиста указано, что по делу проходят неустановленные лица. В связи с этим следствию необходимо провести комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.
Представитель следствия в суде также заявил, что Ролдугин может скрыться от правоохранительных органов за границей. Сам журналист возразил, что его заграничный паспорт был изъят в ходе обыска, и он не намерен скрываться от следствия.
Ранее РИА Новости сообщили, что Тверской суд Москвы избрал в отношении Ролдугина меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 мая. Журналист свою вину не признает. Уголовное дело по статье о незаконном использовании, передаче, сборе и хранении компьютерной информации, содержащей персональные данные, было возбуждено 10 марта. Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.
