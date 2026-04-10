В деле журналиста Ролдугина фигурируют неустановленные лица

Как огласила судья в ходе заседания по избранию меры пресечения, в материалах ходатайства следствия об аресте журналиста указано, что по делу проходят неустановленные лица. В связи с этим следствию необходимо провести комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.

Представитель следствия в суде также заявил, что Ролдугин может скрыться от правоохранительных органов за границей. Сам журналист возразил, что его заграничный паспорт был изъят в ходе обыска, и он не намерен скрываться от следствия.