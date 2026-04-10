Журналист Ролдугин не признал вину по делу об использовании личных данных

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Журналист "Новой газеты" Олег Ролдугин заявил, что не признает вину по делу о незаконном использовании персональных данных, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского районного суда.
"Вину за что? Нет, не признаю", – сказал Ролдугин суду, который рассматривает просьбу следствия о его аресте.
Он заметил, что отправлять за решетку "заведомо невиновного человека в Страстную пятницу - это неправильно", и выразил надежду, что "все будет прекрасно".
Уголовное дело о незаконном использовании, передаче, сборе и хранении компьютерной информации, содержащей персональные данные, было возбуждено 10 марта. В его рамках в редакции "Новой газеты" в четверг прошли обыски.
По данным правоохранительных органов, фигуранты дела использовали частные ресурсы хранения личных данных для подготовки материалов негативного содержания о гражданах России. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.