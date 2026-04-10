Рейтинг@Mail.ru
Журналист Ролдугин не признал вину по делу об использовании личных данных - РИА Новости, 10.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:11 10.04.2026
Журналист Ролдугин не признал вину по делу об использовании личных данных

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Табличка у входа в редакцию "Новой газеты"
Табличка у входа в редакцию "Новой газеты". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Журналист "Новой газеты" Олег Ролдугин заявил, что не признает вину по делу о незаконном использовании персональных данных, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского районного суда.
"Вину за что? Нет, не признаю", – сказал Ролдугин суду, который рассматривает просьбу следствия о его аресте.
Он заметил, что отправлять за решетку "заведомо невиновного человека в Страстную пятницу - это неправильно", и выразил надежду, что "все будет прекрасно".
Уголовное дело о незаконном использовании, передаче, сборе и хранении компьютерной информации, содержащей персональные данные, было возбуждено 10 марта. В его рамках в редакции "Новой газеты" в четверг прошли обыски.
По данным правоохранительных органов, фигуранты дела использовали частные ресурсы хранения личных данных для подготовки материалов негативного содержания о гражданах России. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.
РоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала