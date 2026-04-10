РЭЦ представил меры поддержки для экспортеров Тульской области

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ) представил меры поддержки для экспортеров Тульской области на заседании экспортного совета при губернаторе, сообщил центр.

"В Тульской области на заседании экспортного совета при губернаторе обсудили экспортное развитие региона. По итогам 2025 года внешнеторговый оборот Тульской области составил более 420 миллиардов рублей, продемонстрировав рост на 6,4% по сравнению с 2024 годом. При этом география поставок региона сегодня превышает 90 стран, а наибольшим спросом на внешних рынках пользуется продукция химической отрасли", - говорится в сообщении.

Отдельно было отмечено, что Тульская область активно реализует региональный экспортный стандарт 3.0. Вице-президент Российского экспортного центра Александр Молодцов напомнил, что в 2025 году регион занял девятое место в рейтинге эффективности его внедрения, и представил инструменты поддержки РЭЦ для экспортеров, такие как страхование рисков и сопровождение экспортных поставок.

В заседании также принял участие статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли России Роман Чекушов. Он отметил значительный вклад компаний-экспортеров Тульской области в достижение и превышение показателей по несырьевому неэнергетическому экспорту по итогам 2025 года. Кроме того, он подчеркнул важность более активного использования региональными компаниями инструментов РЭЦ. Речь о программе "Сделано в России", возможностях сети торговых представительств за рубежом и зарубежных представительств различных ведомств.