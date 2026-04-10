Умер пионер хип-хопа Afrika Bambaataa

Как отмечает портал, музыкант начал свою деятельность в 1970-е годы, устраивая хип-хоп вечеринки, которые быстро переросли в масштабные уличные вечеринки в районе Бронкс Нью-Йорка. Позже он стал известен своими треками, а его сингл Planet Rock 1982 года занял четвертое место в американском R&B-чарте. Кроме того, Тейлор основал художественный коллектив Universal Zulu Nation, который продвигал хип-хоп культуру по всему миру.