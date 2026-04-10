10:23 10.04.2026
Умер пионер хип-хопа Afrika Bambaataa

Американский рэпер Afrika Bambaataa умер в возрасте 67 лет

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Американский рэпер и диджей Лэнс Тейлор, выступавший под псевдонимом Afrika Bambaataa и известный как "пионер хип-хопа", скончался в возрасте 67 лет в США, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники.
"Умер Afrika Bambaataa, рэпер и диджей, сыгравший важную роль в становлении хип-хопа", - сообщает портал.
По словам источника, рэпер скончался от рака в четверг в американском штате Пенсильвания.
Как отмечает портал, музыкант начал свою деятельность в 1970-е годы, устраивая хип-хоп вечеринки, которые быстро переросли в масштабные уличные вечеринки в районе Бронкс Нью-Йорка. Позже он стал известен своими треками, а его сингл Planet Rock 1982 года занял четвертое место в американском R&B-чарте. Кроме того, Тейлор основал художественный коллектив Universal Zulu Nation, который продвигал хип-хоп культуру по всему миру.
 
