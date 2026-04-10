Рейтинг@Mail.ru
Многоразовая ракета "Ангара" не вошла в нацпроект по космосу - РИА Новости, 10.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:32 10.04.2026 (обновлено: 14:19 10.04.2026)
Многоразовая ракета "Ангара" не вошла в нацпроект по космосу

РИА Новости: многоразовая ракета "Ангара" не вошла в нацпроект по космосу

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя "Ангара"
Запуск ракеты-носителя Ангара - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Запуск ракеты-носителя "Ангара". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Продолжение работ по созданию многоразовой версии ракеты тяжёлого класса "Ангара-А5" не планируется в рамках нового национального проекта по космосу, сообщил в интервью РИА Новости в рамках Недели космоса-2026 гендиректор Центра имени Хруничева Денис Денискин.
"В настоящее время работы по этой теме в рамках нацпроекта "Космос" не предполагаются", - сказал Денискин.
Он отметил, что ранее предприятие выпустило дополнение к эскизному проекту по ракете "Ангара" с многоразовой связкой первой и второй ступеней.
Востребованность создания такой ракеты определяется потребностями потенциальных заказчиков и экономической эффективностью средства выведения, подчеркнул Денискин.
Ранее Центр Хруничева предложил использовать в многоразовом варианте связку первой и второй ступеней (пяти "нижних" блоков – универсальных ракетных модулей) ракет "Ангара-А5М" или "Ангара-А5В".
Нацпроект про космосу был утверждён в июне 2025 года. Он действует до 2036 года и предполагает финансирование в размере около 4,4 триллиона рублей. Нацпроект увязывает все до этого разрозненные федеральные проекты и программы, связанные с космонавтикой.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
РоссияВладимир ПутинГКНПЦ имени М. В. Хруничева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала