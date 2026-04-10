Многоразовая ракета "Ангара" не вошла в нацпроект по космосу

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Продолжение работ по созданию многоразовой версии ракеты тяжёлого класса "Ангара-А5" не планируется в рамках нового национального проекта по космосу, сообщил в интервью РИА Новости в рамках Недели космоса-2026 гендиректор Центра имени Хруничева Денис Денискин.

"В настоящее время работы по этой теме в рамках нацпроекта "Космос" не предполагаются", - сказал Денискин.

Он отметил, что ранее предприятие выпустило дополнение к эскизному проекту по ракете "Ангара" с многоразовой связкой первой и второй ступеней.

Востребованность создания такой ракеты определяется потребностями потенциальных заказчиков и экономической эффективностью средства выведения, подчеркнул Денискин.

Ранее Центр Хруничева предложил использовать в многоразовом варианте связку первой и второй ступеней (пяти "нижних" блоков – универсальных ракетных модулей) ракет "Ангара-А5М" или "Ангара-А5В".

Нацпроект про космосу был утверждён в июне 2025 года. Он действует до 2036 года и предполагает финансирование в размере около 4,4 триллиона рублей. Нацпроект увязывает все до этого разрозненные федеральные проекты и программы, связанные с космонавтикой.

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.