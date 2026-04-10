Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ЦАХАЛ перехватила выпущенную по Ашдоду ракету "Хезболлах" - РИА Новости, 10.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:08 10.04.2026
СМИ: ЦАХАЛ перехватила выпущенную по Ашдоду ракету "Хезболлах"

Times of Israel: ЦАХАЛ перехватила выпущенную по Ашдоду ракету "Хезболлах"

© AP Photo / Ariel SchalitРабота израильской ПВО
Работа израильской ПВО - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
Работа израильской ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила ракету ливанского движения "Хезболлах", выпущенную из Ливана по израильскому городу Ашдод, о пострадавших не сообщается, пишет газета Times of Israel со ссылкой на данные армии.
"ЦАХАЛ перехватила ракету "Хезболлах", выпущенную по Ашдоду... О пострадавших не сообщается", - говорится в сообщении издания.
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Израиль заявил об уничтожении около десяти пусковых ракетных установок
02:57
По данным газеты, из-за падения обломков после перехвата ракеты прозвучал сигнал воздушной тревоги в Тель-Авиве и других городах в центральной части Израиля.
В четверг пресс-служба израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщила, что он поручил кабинету министров страны начать прямые переговоры с Ливаном, целью которых станут разоружение шиитского движения "Хезболлах" и установление мира между двумя государствами.
После сообщений о достижении двухнедельного прекращения огня между Ираном и США, включая остановку боевых действий в Ливане, движение "Хезболлах" приостановило операции против Израиля. В четверг боевые действия шиитского сопротивления возобновились после того, как в среду Израиль подверг массированным ударам Бейрут и населенные пункты на юге Ливана.
флаг Ирака - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
СМИ: на севере Ирака прогремел взрыв
01:17
 
В миреЛиванИзраильАшдодБиньямин НетаньяхуХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала