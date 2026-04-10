СМИ: ЦАХАЛ перехватила выпущенную по Ашдоду ракету "Хезболлах"

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила ракету ливанского движения "Хезболлах", выпущенную из Ливана по израильскому городу Ашдод, о пострадавших не сообщается, пишет газета Times of Israel со ссылкой на данные армии.
По данным газеты, из-за падения обломков после перехвата ракеты прозвучал сигнал воздушной тревоги в Тель-Авиве и других городах в центральной части Израиля.
В четверг пресс-служба израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщила, что он поручил кабинету министров страны начать прямые переговоры с Ливаном, целью которых станут разоружение шиитского движения "Хезболлах" и установление мира между двумя государствами.
После сообщений о достижении двухнедельного прекращения огня между Ираном и США, включая остановку боевых действий в Ливане, движение "Хезболлах" приостановило операции против Израиля. В четверг боевые действия шиитского сопротивления возобновились после того, как в среду Израиль подверг массированным ударам Бейрут и населенные пункты на юге Ливана.