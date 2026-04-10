СМИ: в Чехии задержали радикала, сменившего пол ради смягчения срока
00:18 10.04.2026
СМИ: в Чехии задержали радикала, сменившего пол ради смягчения срока

Bild: немецкий радикал, ставший женщиной ради смягчения срока, задержан в Чехии

БЕРЛИН, 10 апр - РИА Новости. Чешские правоохранители задержали объявленного в международный розыск немецкого праворадикального активиста Свена Либиха, который воспользовался законом о самоопределении гендера* (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ), чтобы попытаться отбывать срок в женской тюрьме, сообщает газета Bild.
С 2024 года в Германии действует так называемый закон о самоопределении гендера*, позволяющий гражданам старше 14 лет официально менять гендерный маркер* в документах (включая вариант divers — "иной"). Для этого достаточно подать заявление в ЗАГС без предоставления медицинских справок или судебных заключений, как это требовалось ранее. При этом менять пол в документах разрешено не чаще одного раза в год.
Задержание иностранца, подозреваемого в нападении на Русский дом в Праге - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
В Чехии задержали подозреваемого в нападении на Русский дом в Праге
31 марта, 12:45
Именно этим законом в январе 2025 года воспользовался известный в Германии праворадикал Свен Либих, официально сменив имя на Марла-Свенья Либих. В июле 2023 года районный суд города Галле приговорил его к одному году и шести месяцам лишения свободы за разжигание межнациональной розни, клевету и оскорбления.
Либих должен был явиться для отбытия наказания в женскую тюрьму города Хемниц не позднее 29 августа 2025 года, однако скрылся.
"Марла-Свенья Либих, которого на самом деле звали Свен, был задержан в четверг под Ашем (Чехия) на основании европейского ордера на арест. Во время задержания Либих безуспешно пытался сбежать", - говорится в материале.
По информации издания, в момент ареста Либих, несмотря на смену документов, был в мужской одежде и с обритой головой.
Сообщается, что процедура его экстрадиции из Чехии в Германию может занять несколько недель.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским на территории России.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В Чехии расследуют попадание местных девушек в списки Эпштейна
9 февраля, 18:31
 
