СМИ: в Чехии задержали радикала, сменившего пол ради смягчения срока

БЕРЛИН, 10 апр - РИА Новости. Чешские правоохранители задержали объявленного в международный розыск немецкого праворадикального активиста Свена Либиха, который воспользовался законом о самоопределении гендера* (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ), чтобы попытаться отбывать срок в женской тюрьме, сообщает газета Bild.
С 2024 года в Германии действует так называемый закон о самоопределении гендера*, позволяющий гражданам старше 14 лет официально менять гендерный маркер* в документах (включая вариант divers — "иной"). Для этого достаточно подать заявление в ЗАГС без предоставления медицинских справок или судебных заключений, как это требовалось ранее. При этом менять пол в документах разрешено не чаще одного раза в год.
Именно этим законом в январе 2025 года воспользовался известный в Германии праворадикал Свен Либих, официально сменив имя на Марла-Свенья Либих. В июле 2023 года районный суд города Галле приговорил его к одному году и шести месяцам лишения свободы за разжигание межнациональной розни, клевету и оскорбления.
Либих должен был явиться для отбытия наказания в женскую тюрьму города Хемниц не позднее 29 августа 2025 года, однако скрылся.
"Марла-Свенья Либих, которого на самом деле звали Свен, был задержан в четверг под Ашем (Чехия) на основании европейского ордера на арест. Во время задержания Либих безуспешно пытался сбежать", - говорится в материале.
По информации издания, в момент ареста Либих, несмотря на смену документов, был в мужской одежде и с обритой головой.
Сообщается, что процедура его экстрадиции из Чехии в Германию может занять несколько недель.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским на территории России.
