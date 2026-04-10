Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал, можно ли вызвать беременную женщину работать в праздники
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:59 10.04.2026 (обновлено: 09:47 10.04.2026)
Юрист рассказал, можно ли вызвать беременную женщину работать в праздники

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБеременная девушка
Беременная девушка - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Беременная девушка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Беременную женщину нельзя привлечь к работе в выходные или праздничные дни, рассказал РИА Новости юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.
"Для некоторых категорий сотрудников установлены дополнительные гарантии. Беременных женщин запрещено привлекать к работе в выходные и праздники (статья 259 ТК РФ "Гарантии беременным женщинам и лицам с семейными обязанностями при направлении в служебные командировки, привлечении к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни")", - сказал юрист.
Он подчеркнул, что инвалиды и женщины с детьми до трех лет могут быть привлечены только с их письменного согласия и при условии, что это не запрещено им по состоянию здоровья.
Курбаков добавил, что несовершеннолетних также запрещено привлекать к работе в выходные и праздники, за исключением творческих работников.
ОбществоРоссияАссоциация юристов России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала