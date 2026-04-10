Юрист рассказал, можно ли вызвать беременную женщину работать в праздники

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Беременную женщину нельзя привлечь к работе в выходные или праздничные дни, рассказал РИА Новости юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.
"Для некоторых категорий сотрудников установлены дополнительные гарантии. Беременных женщин запрещено привлекать к работе в выходные и праздники (статья 259 ТК РФ "Гарантии беременным женщинам и лицам с семейными обязанностями при направлении в служебные командировки, привлечении к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни")", - сказал юрист.
Он подчеркнул, что инвалиды и женщины с детьми до трех лет могут быть привлечены только с их письменного согласия и при условии, что это не запрещено им по состоянию здоровья.
Курбаков добавил, что несовершеннолетних также запрещено привлекать к работе в выходные и праздники, за исключением творческих работников.