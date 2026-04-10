На стройке в Москве двое рабочих упали с высоты и погибли

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Двое рабочих упали с высоты на строительном объекте на шоссе Энтузиастов в Москве, они погибли, сообщает столичная прокуратура.
«
"На строительном объекте на шоссе Энтузиастов в результате падения с высоты погибли двое рабочих", - говорится в официальном канале ведомства на платформе Max.
На месте работают правоохранители, их координирует первый заместитель Лефортовского межрайонного прокурора Евгений Сидоров.
"Ход и результаты процессуальной проверки контролируются прокуратурой", - заключили в надзорном органе.