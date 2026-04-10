ПВО утром уничтожила 15 украинских беспилотников

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона уничтожила с утра 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщило министерство обороны РФ.
"В утренние часы 10 апреля текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять БПЛА – над территорией Волгоградской области и шесть БПЛА – над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
