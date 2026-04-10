Путин рассказал о зарубежных элементах в российской архитектуре ИИ

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Зарубежные элементы в российской архитектуре искусственного интеллекта (ИИ) не должны ставить под вопрос задачи безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин в пятницу провел совещание по вопросам развития искусственного интеллекта. Глава государства подчеркнул, что полный цикл разработки языковых моделей ИИ должен осуществляться российскими компаниями, чтобы отечественные инженеры могли управлять всеми параметрами этих сложных систем.

"Прошу не настораживаться, не пугаться тех коллег, с которыми я уже встречался, обсуждал вот эту очень важную, чувствительную тему. Мы для этого и собрались, чтобы поговорить о всех деталях, о нюансах", - отметил глава государства, обращаясь к участникам совещания.