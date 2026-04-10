Путин сообщил, что постоянно обсуждает тему ИИ с бизнесом и правительством

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что постоянно обсуждает тему искусственного интеллекта (ИИ) с бизнесом и правительством.

Путин в пятницу вечером собрал совещание по вопросам развития ИИ с участием представителей своей администрации, профильного блока правительства и российских технологических компаний-лидеров в этой сфере.

"Мы практически со многими из здесь присутствующих так или иначе, в разной конфигурации, постоянно возвращаемся к этой теме", - сказал Путин.

Он напомнил, что на конференции " Сбера " "Путешествие в мир искусственного интеллекта" в конце прошлого года, а также на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам подробно обсуждалась исключительная важность создания и широкого внедрения решений в сфере ИИ.