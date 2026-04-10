Путин сообщил, что постоянно обсуждает тему ИИ с бизнесом и правительством - РИА Новости, 10.04.2026
23:28 10.04.2026
Путин сообщил, что постоянно обсуждает тему ИИ с бизнесом и правительством

Путин сообщил, что постоянно обсуждает тему ИИ с правительством и бизнесом

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что постоянно обсуждает тему искусственного интеллекта (ИИ) с бизнесом и правительством.
Путин в пятницу вечером собрал совещание по вопросам развития ИИ с участием представителей своей администрации, профильного блока правительства и российских технологических компаний-лидеров в этой сфере.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Путин назвал приоритеты в развитии ИИ в России
Вчера, 23:12
"Мы практически со многими из здесь присутствующих так или иначе, в разной конфигурации, постоянно возвращаемся к этой теме", - сказал Путин.
Он напомнил, что на конференции "Сбера" "Путешествие в мир искусственного интеллекта" в конце прошлого года, а также на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам подробно обсуждалась исключительная важность создания и широкого внедрения решений в сфере ИИ.
"Искусственный интеллект наряду с цифровыми платформами и автономными системами формирует принципиально иной облик экономики, общественных отношений, социальной сферы, образования, здравоохранения, логистики и промышленности, и обороны и безопасности. Да и вообще всей жизни страны", - подчеркнул президент.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Путин поручил комиссии просчитать модели рисков и угроз в сфере ИИ
Вчера, 22:50
 
