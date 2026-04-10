Путин назвал приоритеты в развитии ИИ в России - РИА Новости, 10.04.2026
23:12 10.04.2026
Путин назвал приоритеты в развитии ИИ в России

Путин назвал пять приоритетов в развитии ИИ в России

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал пять приоритетов в развитии искусственного интеллекта в России, среди которых разработка программ ускоренного внедрения технологии ИИ, адаптация системы развития человеческого потенциала под его применение и развитие собственных решений для национальной обороны.
Глава государства в пятницу собрал совещание по вопросам развития искусственного интеллекта и попросил соответствующую комиссию уже в текущем году рассмотреть комплексные решения по приоритетным направлениям.
"Первое - это программы ускоренного внедрения искусственного интеллекта в ключевых отраслях экономики и социальной сферы, в системе государственного управления", - сказал Путин на совещании.
Вторым приоритетом он назвал адаптацию к повсеместному применению ИИ всей системы развития человеческого потенциала - от начальной школы до рынка труда, нужно перенастраивать механизмы подготовки и переподготовки кадров, уровня образования под новый технологический уклад. Третьим пунктом необходимо прочитать модели основных рисков и угроз, возникающих в связи с применением таких систем, и определить меры по их своевременному предотвращению.
"Четвертое - это развитие собственных решений искусственного интеллекта для национальной обороны и безопасности. Здесь, повторю, мы должны обладать самыми передовыми технологиями, использовать максимально суверенные отечественные продукты", - добавил Путин.
Глава государства назвал пятым приоритетом создание комплексной системы продвижения российских систем искусственного интеллекта и сервисов на их основе на зарубежные рынки, развитие сотрудничества с партнерами по СНГ, ШОС и БРИКС. Президент также отметил, что рассчитывает на способность комиссии по ИИ объединить усилия бизнеса, науки и государства, стать штабом по развитию ИИ в России.
