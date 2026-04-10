Российская правовая база должна стимулировать развитие ИИ, заявил Путин

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российская правовая база в сфере искусственного интеллекта должна не мешать, а стимулировать разработку передовых технологий, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я знаю, что правительство, законодатели сейчас готовят правовую базу для применения искусственного интеллекта. Хотел бы еще раз повторить. Нужно так настроить регулирование, чтобы оно не сдерживало, не мешало, а наоборот, служило стимулом ускорения разработки и опережающего внедрения передовых технологий", - сказал Путин на совещании по вопросам развития технологий искусственного интеллекта.