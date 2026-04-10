Рейтинг@Mail.ru
Российская правовая база должна стимулировать развитие ИИ, заявил Путин - РИА Новости, 10.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:49 10.04.2026
Российская правовая база должна стимулировать развитие ИИ, заявил Путин

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российская правовая база в сфере искусственного интеллекта должна не мешать, а стимулировать разработку передовых технологий, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я знаю, что правительство, законодатели сейчас готовят правовую базу для применения искусственного интеллекта. Хотел бы еще раз повторить. Нужно так настроить регулирование, чтобы оно не сдерживало, не мешало, а наоборот, служило стимулом ускорения разработки и опережающего внедрения передовых технологий", - сказал Путин на совещании по вопросам развития технологий искусственного интеллекта.
Вчера, 22:44
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала