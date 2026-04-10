Механизмы подготовки кадров нужно адаптировать к развитию ИИ, заявил Путин

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Механизмы подготовки и переподготовки кадров в РФ нужно адаптировать к повсеместному применению искусственного интеллекта, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу вечером провел совещание по вопросам развития ИИ.
"Адаптация к повсеместному применению искусственного интеллекта всей системы развития человеческого потенциала - от начальной школы до рынка труда. Нужно безотлагательно перенастраивать механизмы подготовки и переподготовки кадров, уровня образования под новый технологический уклад", - сказал Путин.