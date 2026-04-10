Путин призвал пользоваться открытыми данными при создании языковых моделей - РИА Новости, 10.04.2026
22:44 10.04.2026
Путин призвал пользоваться открытыми данными при создании языковых моделей

Путин: Россия должна использовать открытые данные при создании языковых моделей

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Россия должна пользоваться кооперацией и открытыми данными при создании языковых моделей, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент сообщил, что создание языковых моделей, наращивание их потенциала имеет принципиальное значение для будущего страны.
"Присутствующие здесь специалисты хорошо знают, что для формирования языковых моделей этих ИИ-агентов нередко применяются так называемые открытые решения, целые библиотеки алгоритмов, которыми делятся разработчики из разных стран мира. Этим ресурсом кооперации, партнерства нужно, безусловно, эффективно пользоваться", - сказал Путин в ходе совещания.
Глава российского государства в пятницу проводит совещание по вопросам развития технологий искусственного интеллекта.
