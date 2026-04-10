Путин анонсировал участие в конференции "Сбера" по ИИ

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин анонсировал свое участие в конференции "Сбера" по искусственному интеллекту "Путешествие в мир искусственного интеллекта" в 2026 году.

Путин в ходе совещания по вопросам развития технологий искусственного интеллекта подчеркнул, что руководители министерств и ведомств должны ежегодно представлять результаты внедрения ИИ в курируемых отраслях.