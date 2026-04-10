Путин: от следования технологическим изменениям зависит будущее России - РИА Новости, 10.04.2026
22:34 10.04.2026 (обновлено: 22:50 10.04.2026)
Путин: от следования технологическим изменениям зависит будущее России

Путин: от следования технологическим изменениям зависит существование России

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. От способности России следовать стремительным технологическим изменениям зависят суверенитет и само существование страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"От нашей способности соответствовать темпам глобальных изменений зависят суверенитет и в недалеком будущем, без всякого преувеличения, само существование российского государства", - сказал российский лидер на совещании по вопросам развития технологий искусственного интеллекта.
Он обратил внимание на необходимость учитывать быстрое развитие этих технологий.
"Нужно обязательно учитывать, что технологии искусственного интеллекта стремительно развиваются. Так, фундаментальные языковые модели, нейросети с колоссальными вычислительными возможностями становятся все более сложными", - отметил Путин.
