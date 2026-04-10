Путин: от следования технологическим изменениям зависит будущее России

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. От способности России следовать стремительным технологическим изменениям зависят суверенитет и само существование страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"От нашей способности соответствовать темпам глобальных изменений зависят суверенитет и в недалеком будущем, без всякого преувеличения, само существование российского государства", - сказал российский лидер на совещании по вопросам развития технологий искусственного интеллекта.

Он обратил внимание на необходимость учитывать быстрое развитие этих технологий.