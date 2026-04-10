Путин рассказал, с помощью чего можно гарантировать безопасность России
22:32 10.04.2026 (обновлено: 23:09 10.04.2026)
Путин рассказал, с помощью чего можно гарантировать безопасность России

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Только при наличии собственных языковых моделей искусственного интеллекта (ИИ) можно гарантировать обороноспособность и безопасность, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Только при наличии собственных (языковых - ред.) моделей (искусственного интеллекта - ред.) мы сможем уверенно двигаться вперед, гарантировать безопасность и обороноспособность - что особенно важно. Оставаться на переднем крае научной и инженерной мысли", - сказал глава государства в ходе совещания по вопросам развития технологий искусственного интеллекта.
Путин подчеркнул, что языковые модели являются базовой, сквозной технологией, которая "является основой для суверенного развития всех сфер".
"Наша страна - в числе немногих государств, которая обладает в этой сфере уникальными компетенциями", - добавил он.
Агенты ИИ подходят к новому уровню самостоятельности, заявил Путин
