Путин рассказал, с помощью чего можно гарантировать безопасность России

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Только при наличии собственных языковых моделей искусственного интеллекта (ИИ) можно гарантировать обороноспособность и безопасность, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Только при наличии собственных (языковых - ред.) моделей (искусственного интеллекта - ред.) мы сможем уверенно двигаться вперед, гарантировать безопасность и обороноспособность - что особенно важно. Оставаться на переднем крае научной и инженерной мысли", - сказал глава государства в ходе совещания по вопросам развития технологий искусственного интеллекта.