Агенты ИИ подходят к новому уровню самостоятельности, заявил Путин

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Агенты искусственного интеллекта уже подходят к новому уровню самостоятельности, учатся взаимодействовать с людьми и могут имитировать человека, заявил президент России Владимир Путин.

"Агенты искусственного интеллекта уже подходят к новому уровню самостоятельности. Они учатся планировать свои действия и оценивать получаемые результаты, взаимодействовать с людьми, с реальным миром. В прошлом году в определенном смысле произошло пороговое явление. Подавляющее большинство участников эксперимента сочло ответы машины за диалог с живым человеком, за диалог с собеседником", - сказал Путин в ходе совещания по развитию технологий искусственного интеллекта.

"То есть эти ИИ-агенты доказали свою способность имитировать человека, его когнитивное и даже эмоциональное поведение", - добавил он.