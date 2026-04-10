Рейтинг@Mail.ru
Агенты ИИ подходят к новому уровню самостоятельности, заявил Путин - РИА Новости, 10.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:29 10.04.2026 (обновлено: 23:08 10.04.2026)
Агенты ИИ подходят к новому уровню самостоятельности, заявил Путин

Путин: агенты ИИ подходят к новому уровню самостоятельности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Агенты искусственного интеллекта уже подходят к новому уровню самостоятельности, учатся взаимодействовать с людьми и могут имитировать человека, заявил президент России Владимир Путин.
"Агенты искусственного интеллекта уже подходят к новому уровню самостоятельности. Они учатся планировать свои действия и оценивать получаемые результаты, взаимодействовать с людьми, с реальным миром. В прошлом году в определенном смысле произошло пороговое явление. Подавляющее большинство участников эксперимента сочло ответы машины за диалог с живым человеком, за диалог с собеседником", - сказал Путин в ходе совещания по развитию технологий искусственного интеллекта.
"То есть эти ИИ-агенты доказали свою способность имитировать человека, его когнитивное и даже эмоциональное поведение", - добавил он.
Президент упомянул, что, по прогнозам, уже в ближайшем будущем такие ИИ-агенты будут справляться и с тестами на физические возможности.
Владимир ПутинРоссияОбществоТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала