ИИ формирует принципиально другой облик всей России, заявил Путин

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Искусственный интеллект наряду с цифровыми платформами и беспилотниками формирует принципиально другой облик всей жизни России, в том числе обороны, заявил президент России Владимир Путин.
"Искусственный интеллект наряду с цифровыми платформами и автономными системами формирует принципиально иной облик экономики, общественных отношений, социальной сферы, образования, здравоохранения, логистики и промышленности, обороны и безопасности, да и вообще всей жизни страны", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам развития технологий искусственного интеллекта.