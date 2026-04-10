Путин рассказал о стремительном развитии технологии ИИ
22:24 10.04.2026 (обновлено: 23:21 10.04.2026)
Путин рассказал о стремительном развитии технологии ИИ

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) стремительно развиваются и становятся все более сложными, это необходимо учитывать, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу проводит совещание по вопросам развития ИИ.
"Нужно обязательно учитывать, что технологии искусственного интеллекта стремительно развиваются: так, фундаментальные языковые модели, нейросети с колоссальными вычислительными возможностями становятся все более сложными", - сказал Путин.
Он напомнил, что еще недавно подобные системы проходили проверку только на освоение набора энциклопедических знаний, но в этом году в ходе специальных тестов показали впечатляющие способности глубокого междисциплинарного анализа.
"С помощью языковых моделей создаются интеллектуальные помощники, так называемые агенты искусственного интеллекта, ИИ-агенты. Они уже не только выполняют определенные команды и отвечают на простые вопросы пользователя, а в автономном режиме, в значительной степени уже без участия человека решают поставленные им, человеком, задачи", - отметил президент.
