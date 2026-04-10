"Найдите разницу". Слова Путина о перемирии удивили Запад - РИА Новости, 10.04.2026
15:11 10.04.2026

"Найдите разницу". Слова Путина о перемирии удивили Запад

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают объявленное Владимиром Путиным пасхальное перемирие.
"Путин распорядился о прекращении огня на Пасху. Владимир Зеленский обдумывает, подчиниться ли этому распоряжению. Найдите разницу", — написал один комментатор.
"Зеленский фактически подверг остракизму православную христианскую церковь на Украине, потому что сам не является христианином", — высказался другой.
"Это может стать шагом к укреплению взаимного доверия", — резюмировали читатели.
В четверг Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 мск 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года. Россия исходит из того, что украинская сторона последует ее примеру, при этом войскам поручено быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника.
В прошлом году состоялось аналогичное прекращение огня. Однако по его окончании в Минобороны России сообщили о более чем 4900 нарушениях со стороны Киева.
