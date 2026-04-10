Фундамент ядерного щита России был заложен в Саровском центре, заявил Путин

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении с 80-летием Российского федерального ядерного центра Всероссийского НИИ экспериментальной физики подчеркнул, что именно в Саровском ядерном центре был заложен фундамент ядерного щита, которые многие годы надёжно обеспечивает безопасность и суверенитет РФ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Этот юбилей – большое, значимое событие не только для вашего коллектива, но и для отечественной атомной отрасли, для всей России, ведь именно в Саровском ядерном центре был заложен фундамент ядерного щита, который на протяжении многих лет надёжно обеспечивает безопасность и суверенитет нашей страны, созданы уникальные конструкторские разработки, открывшие новые возможности для укрепления оборонно-промышленного комплекса, развития энергетики, транспорта и медицины, освоения Арктики, Мирового океана, космоса", - говорится в послании.
Российский лидер отметил, что в основе этих впечатляющих побед и достижений находятся самоотверженный, героический труд выдающихся учёных, инженеров, специалистов. Путин подчеркнул, что их открытия, энтузиазм и подвижничество представляют яркий пример командной, высокопрофессиональной работы, а также верности делу и интересам Родины.
"Отрадно, что вы достойно продолжаете славные традиции своих предшественников, ветеранов Центра, вносите весомый вклад в формирование технологической независимости страны, в развитие приоритетных направлений науки и экономики", - добавил президент.
Путин пожелал сотрудникам и ветеранам центра реализации намеченных планов на благо России и ее народа.
Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) входит в ядерный оружейный комплекс госкорпорации "Росатом". Институт был основан 9 апреля 1946 года для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. В настоящее время ВНИИЭФ - крупнейший научно-технический центр РФ, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ были и остаются работы в области ядерного оружия России.
