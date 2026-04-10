"Это может повлиять". Решение Путина вызвало тревогу в Германии

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Подписание Владимиром Путиным закона о наказании за отрицание геноцида народа СССР стало сигналом для Германии, пишет немецкая Junge Welt.
"Это решение может иметь последствия для ученых, журналистов и других лиц, отрицающих геноцид советских людей. <…> Закон будет применяться как в России, так и за рубежом. Следовательно, он может также повлиять на демонтаж кладбища советских военнопленных в Германии", — отмечается в статье.
Издание напомнило, что за последние годы на Украине, странах Балтии и других странах Восточной Европы было снесено множество мемориалов.
Накануне российский лидер подписал закон о введении уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы за отрицание или одобрение факта геноцида народа СССР, а также за оскорбление памяти жертв геноцида советского народа и осквернение их захоронений на территории России или за ее пределами.
В феврале официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что тема сохранения памятников советским воинам неотделима от темы геноцида советского народа и холокоста, а борьба с ними в ряде стран — это "изничтожение международного права".