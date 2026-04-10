13:21 10.04.2026
"Это может повлиять". Решение Путина вызвало тревогу в Германии

JW: Путин послал ФРГ сигнал после подписания закона о геноциде народа СССР

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Подписание Владимиром Путиным закона о наказании за отрицание геноцида народа СССР стало сигналом для Германии, пишет немецкая Junge Welt.
"Это решение может иметь последствия для ученых, журналистов и других лиц, отрицающих геноцид советских людей. <…> Закон будет применяться как в России, так и за рубежом. Следовательно, он может также повлиять на демонтаж кладбища советских военнопленных в Германии", — отмечается в статье.
Издание напомнило, что за последние годы на Украине, странах Балтии и других странах Восточной Европы было снесено множество мемориалов.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время пресс-конференции в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
В Британии забили тревогу из-за решения Путина
10:12
Накануне российский лидер подписал закон о введении уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы за отрицание или одобрение факта геноцида народа СССР, а также за оскорбление памяти жертв геноцида советского народа и осквернение их захоронений на территории России или за ее пределами.
В феврале официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что тема сохранения памятников советским воинам неотделима от темы геноцида советского народа и холокоста, а борьба с ними в ряде стран — это "изничтожение международного права".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина
10:05
 
