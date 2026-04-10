ПСБ: проекты популяризации космоотрасли должны создавать связь с аудиторией

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Проекты по популяризации космической отрасли должны создавать эмоциональную связь с аудиторией и трансформировать сложное научное знание в интересные и понятные форматы, сообщила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.

Заявление прозвучало на сессии "Глобальный междисциплинарный диалог: как рассказывать о космосе и создавать контент в цифровую эпоху", прошедшей в рамках Российского космического форума.

Подгузова отметила, что ПСБ как опорный кредитно-финансовый институт для госкорпораций тесно взаимодействует с "Роскосмосом" и его дочерними структурами не только в сфере социальной поддержки сотрудников корпорации, но и в популяризации проектов космической отрасли. Банк на протяжении многих лет является партнером важных отраслевых событий – Международной научно-практической конференции "Пилотируемые полеты в космос" в Звездном городке, Евразийской аэрокосмической конференции, а также различных мероприятий в честь Дня космонавтики.

По ее словам, для усиления влияния на массовую аудиторию бизнесу необходимо выходить за рамки конференц-площадок. В качестве примера она привела гастроли МХТ имени А. П. Чехова на космодромы "Восточный" и "Байконур" с литературно-музыкальным выступлением "Смотришь в небо и видишь — звезда", которые поддержал ПСБ.

Таким образом, по словам Подгузовой, сейчас бизнесу необходимо создавать тренд на космос "с человеческим лицом", опираясь на простые, но важные события исторической памяти России.

"В первую очередь мы должны думать о наших детях и транслировать не только общую космическую тематику, но и наши глобальные достижения, чтобы ребята понимали, что для нашей страны космос – это наиважнейшая и неотъемлемая часть ее истории. Космос сейчас находит отражение в музыке, моде, музейных экспозициях, социальных проектах и, конечно, в кино", – приводит пресс-служба ПСБ слова Подгузовой.

Она добавила, что качественный кинематограф на космическую тему является еще и инструментом воспитания патриотизма.

"Когда зритель видит на экране узнаваемые детали отечественной космической программы, слышит русскую речь на борту, понимает, что за достижениями стоят наши инженеры и космонавты, — у него формируется естественное чувство гордости за свою страну. Это приведет в отрасль молодых людей, и начнется новая эпоха технических и научных изобретений", – отметила Подгузова.