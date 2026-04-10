Рейтинг@Mail.ru
СК начал проверку после пропажи туристов на Камчатке
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:18 10.04.2026
СК начал проверку после пропажи туристов на Камчатке

СК начал проверку после пропажи семи туристов на Камчатке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 апр – РИА Новости. Следственный комитет организовал процессуальную проверку по факту безвестного исчезновения семерых участников похода в районе Авачинского перевала, сообщает следственное управление СК России по Камчатскому краю.
"СК России организовал проверку по факту безвестного исчезновения группы туристов в районе Авачинского перевала на Камчатке", - говорится в пресс-релизе ведомства.
По данным СК, во вторник на маршруте у реки Шумная группа разделилась. Двое (у них были палатка и спутниковый телефон) остались на кордоне, а семеро — без палатки и телефона — продолжили движение к Авачинскому перевалу. Связи с ними нет до сих пор.
Как утром пятницы сообщил министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев, информация о пропавших поступила спасателям ночью в пятницу от организатора похода, который находится за пределами края. Группа была зарегистрирована, она вышла из посёлка Пиначево 28 марта. Третьего апреля в районе Таловского кордона произошёл конфликт, после чего туристы и разделились. Двое сейчас находятся на Семёновском кордоне. Семеро в понедельник выходили на связь и сообщали, что всё хорошо. Во вторник их видели снегоходчики у водопада на реке Шумной — они планировали за день дойти до Авачинского перевала. После этого связь пропала. Контрольная дата возвращения — 10 апреля.
По словам Лебедева, есть риск, что в среду они могли попасть в пургу, потерять ориентир и замёрзнуть. Сейчас решается вопрос о направлении спасателей на поиски. Сотрудники Налычевского парка, по данным министра, уже ищут людей.
ПроисшествияРоссияКамчатский крайСергей ЛебедевСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала