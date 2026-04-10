СК начал проверку после пропажи туристов на Камчатке

П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 апр – РИА Новости. Следственный комитет организовал процессуальную проверку по факту безвестного исчезновения семерых участников похода в районе Авачинского перевала, сообщает следственное управление СК России по Камчатскому краю.
По данным СК, во вторник на маршруте у реки Шумная группа разделилась. Двое (у них были палатка и спутниковый телефон) остались на кордоне, а семеро — без палатки и телефона — продолжили движение к Авачинскому перевалу. Связи с ними нет до сих пор.
Как утром пятницы сообщил министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев, информация о пропавших поступила спасателям ночью в пятницу от организатора похода, который находится за пределами края. Группа была зарегистрирована, она вышла из посёлка Пиначево 28 марта. Третьего апреля в районе Таловского кордона произошёл конфликт, после чего туристы и разделились. Двое сейчас находятся на Семёновском кордоне. Семеро в понедельник выходили на связь и сообщали, что всё хорошо. Во вторник их видели снегоходчики у водопада на реке Шумной — они планировали за день дойти до Авачинского перевала. После этого связь пропала. Контрольная дата возвращения — 10 апреля.
По словам Лебедева, есть риск, что в среду они могли попасть в пургу, потерять ориентир и замёрзнуть. Сейчас решается вопрос о направлении спасателей на поиски. Сотрудники Налычевского парка, по данным министра, уже ищут людей.