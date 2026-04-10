У дома в нижегородском селе образовался карстовый провал

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Карстовый провал глубиной 4 метра и диаметром 6 метров образовался возле дома в деревне в Навашинском округе Нижегородской области, жителям предложили эвакуироваться, сообщили РИА Новости в районной администрации.

По данным властей, утром 10 апреля в деревне Валтово около двухквартирного дома образовался карстовый провал глубиной около 4 метров и в диаметре 5-6 метров.

"На данный момент грунт продолжает разрушаться, есть угроза разрушения дома. Хозяйку одной квартиры эвакуировали, владельцам второй квартиры также предложено помещение для эвакуации", - рассказали в администрации Навашинского округа.