У дома в нижегородском селе образовался карстовый провал
13:45 10.04.2026 (обновлено: 13:55 10.04.2026)
У дома в нижегородском селе образовался шестиметровый карстовый провал

© Фото : соцсетиКарстовый провал возле дома в Навашскинском округе Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Карстовый провал глубиной 4 метра и диаметром 6 метров образовался возле дома в деревне в Навашинском округе Нижегородской области, жителям предложили эвакуироваться, сообщили РИА Новости в районной администрации.
По данным властей, утром 10 апреля в деревне Валтово около двухквартирного дома образовался карстовый провал глубиной около 4 метров и в диаметре 5-6 метров.
"На данный момент грунт продолжает разрушаться, есть угроза разрушения дома. Хозяйку одной квартиры эвакуировали, владельцам второй квартиры также предложено помещение для эвакуации", - рассказали в администрации Навашинского округа.
Как уточнили власти округа, организован мониторинг за ситуацией, после обследования будут приняты меры по засыпке провала.
