"ПСБ Медиа" и "Роскосмос Медиа" договорились о сотрудничестве

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. "ПСБ Медиа" и "Роскосмос Медиа" на площадке первого Российского космического форума заключили соглашение о сотрудничестве для повышения научного, образовательного и культурного уровня населения в области финансовых знаний, истории и современных достижений космонавтики, сообщает пресс-служба банка ПСБ, который является генеральным партнером форума.

В рамках партнерства стороны будут реализовывать совместные просветительские и профориентационные проекты и мероприятия, направленные на популяризацию космической деятельности и повышение уровня финансовой грамотности. Также "ПСБ Медиа" и "Роскосмос Медиа" будут содействовать привлечению новых специалистов в просветительскую работу, осуществлять их обучение и развитие, а также создавать условия и среду для их роста и развития в рамках просветительского движения в России.

Еще одним направлением совместной работы станет активное внедрение в практику просветительской сферы современных методов и форм, в том числе через повышение эффективности лекционной деятельности, развитие интерактива, формирование навыков поиска и пр. Кроме того, стороны будут развивать финансовые знания и знания о космосе, внедрять дистанционные методы просветительской деятельности, вебинары, формировать современную мультимедийную среду, создавать совместный медиаконтент по различным тематикам: история космонавтики, современные космические достижения, финансовая грамотность для различных целевых аудиторий.

"Сегодня мы объединили усилия представителей одних из наиболее науко- и ресурсоемких отраслей экономики – финансовой и космической, где лидерство определяется глубиной знаний, смелостью идей и богатой профессиональной экспертизой", – сказала куратор "ПСБ Медиа", старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова, ее слова приводит пресс-служба.

Она добавила, что заключение партнерства между "ПСБ Медиа" и "Роскосмос Медиа" является важным шагом в популяризации космической деятельности и финансовой грамотности.