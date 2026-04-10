21:12 10.04.2026 (обновлено: 21:35 10.04.2026)
Ученые раскрыли противораковое действие одной популярной специи

Nutrients: вещества из куркумы влияют на гибель раковых клеток

Продажа специй на рынке. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Куркума может способствовать замедлению развития рака за счет нескольких веществ в ее составе, а не только куркумина, как считалось раньше, к такому выводу пришли авторы обзора, опубликованного в журнале Nutrients.
"Исторически куркума использовалась в традиционной медицине. <…> Современные исследования подтвердили, что многие из этих устоявшихся утверждений имеют прочную научную основу, в первую очередь благодаря биоактивным соединениям куркумы, особенно куркумину и ее эфирным маслам", — говорится в публикации.
По данным ученых, полифенолы и флавоноиды в составе куркумы также вносят значительный вклад в ее фармакологические пищевые свойства.
Отмечается, что эти вещества могут оказывать воздействие на воспалительные процессы, окислительный стресс, работу иммунной системы и механизмы, приводящие к гибели раковых клеток. Также куркумин, являющийся основным активным элементом куркумы, способен влиять на сигнальные пути, связанные с клеточным ростом и делением, а также на эпигенетические механизмы — процессы, которые регулируют активность генов без изменения ДНК.​
Куркума — это род многолетних травянистых растений семейства имбирных, корневища и стебли которых содержат желтый краситель — куркумин. Это одна из самых известных и наиболее используемых приправ с древних времен.
Куркума является одним из основных ингредиентов в Аюрведе, традиционной индийской медицине, которой уже более тысячи лет. С давних времен считалось, что специя повышает активность кишечной флоры, улучшает пищеварение, помогает при вирусных заболеваниях и в восстановительный период, очищает кровь и способствует образованию новых кровяных клеток. В Индии куркуму нередко смешивают с молоком для получения мощного витаминного напитка.
