Суд 13 апреля огласит приговор экс-мужу Лерчек
22:54 10.04.2026
Суд 13 апреля огласит приговор экс-мужу Лерчек

Суд 13 апреля огласит приговор Чекалину по делу о выводе более 250 млн руб

Бывший супруг блогера Валерии Чекалиной Артем Чекалин
Бывший супруг блогера Валерии Чекалиной Артем Чекалин - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Бывший супруг блогера Валерии Чекалиной Артем Чекалин. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы 13 апреля огласит приговор бывшему супругу блогера Лерчек Артёму Чекалину по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Гуров.
"Оглашение приговора назначено на 13 апреля", - сказал собеседник агентства.
Артем Чекалин - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
В пятницу в суде прошли прения сторон, которые начались уже после окончания рабочего дня около семи вечера. Прокурор просила назначить в качестве наказания Артёму Чекалину 7,5 года колонии общего режима и штраф в 196 миллионов рублей.
В свою очередь защита, просила признать своего доверителя невиновным и оправдать.
Сам Чекалин отказался выступать в прениях, сославшись на то, что он не успел подготовиться за время перерыва.
По версии следствия, блогер Лерчек (Валерия Чекалина), ее бывший супруг Артём Чекалин и их партнер Роман Вишняк перевели более 251,5 миллиона рублей от продаж в сети фитнес-марафона на счет в ОАЭ, предоставив ложные документы. Сам Чекалин в своих показаниях в суде опроверг эти доводы и заявил, что никакие документы в банк, не предоставлялись. По делу он частично признал вину, но заявлял, что не согласен с квалификацией.
В отношении Лерчек, у которой был диагностирован рак желудка 4-й стадии, суд выделил дело в отдельное производство и приостановил до ее выздоровления, ей также отменили домашний арест. Сейчас блогер проходит лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина.
Вишняк был приговорен к 2,5 года колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей. Его дело было выделено в отдельное производство и слушалось в особом порядке, поскольку он признал вину и заключил досудебное соглашение.
Приговор обжаловала и прокуратура и сторона защиты, Мосгорсуд назначил на 20 апреля заседание в апелляции.
