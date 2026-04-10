Суд 13 апреля огласит приговор экс-мужу Лерчек

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы 13 апреля огласит приговор бывшему супругу блогера Лерчек Артёму Чекалину по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Гуров.

"Оглашение приговора назначено на 13 апреля", - сказал собеседник агентства.

В пятницу в суде прошли прения сторон, которые начались уже после окончания рабочего дня около семи вечера. Прокурор просила назначить в качестве наказания Артёму Чекалину 7,5 года колонии общего режима и штраф в 196 миллионов рублей.

В свою очередь защита, просила признать своего доверителя невиновным и оправдать.

Сам Чекалин отказался выступать в прениях, сославшись на то, что он не успел подготовиться за время перерыва.

По версии следствия, блогер Лерчек ( Валерия Чекалина ), ее бывший супруг Артём Чекалин и их партнер Роман Вишняк перевели более 251,5 миллиона рублей от продаж в сети фитнес-марафона на счет в ОАЭ , предоставив ложные документы. Сам Чекалин в своих показаниях в суде опроверг эти доводы и заявил, что никакие документы в банк, не предоставлялись. По делу он частично признал вину, но заявлял, что не согласен с квалификацией.

В отношении Лерчек, у которой был диагностирован рак желудка 4-й стадии, суд выделил дело в отдельное производство и приостановил до ее выздоровления, ей также отменили домашний арест. Сейчас блогер проходит лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина.

Вишняк был приговорен к 2,5 года колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей. Его дело было выделено в отдельное производство и слушалось в особом порядке, поскольку он признал вину и заключил досудебное соглашение.