07:19 10.04.2026
Суд КБР оставил в силе приговор медсестре, заразившей людей гепатитом и ВИЧ

ВС КБР оставил в силе приговор медсестре, заразившей 70 человек гепатитом и ВИЧ

НАЛЬЧИК, 10 апр - РИА Новости. Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил в силе приговор осужденной на четыре года колонии медсестре частного санатория в Нальчике, заразившей более 70 человек гепатитом С и ВИЧ, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы КБР.
В декабре 2025 года Нальчикский городской суд вынес приговор медсестре частного санатория "Медис" в Нальчике, где с сентября 2022 года по ноябрь 2023 года 71 пациент был инфицирован острым вирусным гепатитом С, также зафиксировано пять случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Медсестру приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима по статьям "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей" и "Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей" УК РФ. Уголовное преследование в отношении гендиректора и врача санатория прекращено в связи с истечением срока давности. Медсестра обжаловала приговор.
"Верховный суд оставил приговор Нальчикского городского суда без изменений, апелляционную жалобу осужденной без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.
Согласно приговору, медсестра также выплатит трем потерпевшим 9 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Помимо этого, она на три года лишена права заниматься профессиональной медицинской деятельностью, связанной с оказанием медицинских услуг населению.
