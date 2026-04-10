Глава МИД Приднестровья: Кишинев заблокировал урегулирование конфликта

Резкое обострение может произойти в отношениях Приднестровья и Молдавии в ближайшее время, так как Кишинев планирует ужесточить правила взимания НДС и акцизов с приднестровских предприятий, что чревато гуманитарной катастрофой. О том, к каким негативным последствиям могут привести фискальные меры Кишинева, как они нарушают договоренности, и что нужно предпринять, чтобы избежать роста напряжения на берегах Днестра, в интервью РИА Новости рассказал глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев.

– В Молдавии сейчас рассматривается законопроект об изменении правил взимания НДС и акцизов с приднестровских предприятий, не исключено введение НДС до 20%. Есть ли предварительные данные, насколько эти меры Молдавии увеличат таможенную и налоговую нагрузку на предприятия Приднестровья?

– Кишинев вводит в заблуждение общественность, пытаясь замаскировать свои нелегитимные поборы фискальным термином "НДС". В реальности не существует договорного механизма взаимосвязи между бюджетами, экономиками, банковско-финансовыми и налоговыми системами Приднестровья и Молдовы, равно как и нет такой функциональной связи во всех иных сферах. Нужно открыто признать, что речь идет о намерении Молдовы осуществить нелегитимное изъятие финансовых средств у экономических субъектов и граждан Приднестровья, включая всех работников бюджетной сферы, пенсионеров, инвалидов и иных представителей социально уязвимых слоев населения.

По оценкам наших экономистов, введение Молдовой 8% псевдо-НДС на поставки природного газа в Приднестровье, предусмотренное уже этим летом, обернется ростом цен и коммунальных тарифов для потребителей почти вдвое (более чем на 40%), а также катастрофическими последствиями для большинства энергоемких предприятий, которые и без этих проблем работают в условиях крайне неблагоприятной энергетической конъюнктуры. Нынешняя рентабельность промпредприятий минимальна. Кишинев не живет в информационном вакууме и хорошо осознает, что нанесение такого ущерба нашим предприятиям на фоне глобального энергокризиса обернется массовой остановкой производств, потерей сотрудниками предприятий своей работы и лишением доходов их семей. Это циничный удар по приднестровским гражданам, прикрытый фискальной терминологией.

– Нарушает ли введение новых фискальных мер Молдавии договоренности переговорного процесса? Есть какой-то механизм или возможность предотвратить введение данных мер в отношении Тирасполя?

– Действия Кишинева грубо нарушают международные правила торговли, включая нормы ЕС, которые не предусматривают двойного налогообложения или насильственного изъятия средств под видом "НДС" без наличия функционально-правового механизма возврата денег в бюджет для финансирования социальных нужд граждан. Фундаментальный принцип международного налогового права гласит, что один и тот же объект не может облагаться налогом дважды в разных юрисдикциях без механизма зачета. Поскольку Приднестровье взимает налоги для обеспечения всех форм жизнедеятельности собственных граждан, дискриминационные меры Молдовы создают именно ситуацию двойного обременения. Кроме того, согласно нормам ВТО и принципам УВЗСТ (DCFTA), торговые меры должны быть прозрачными, недискриминационными и не допускать скрытых барьеров в торговле. Изъятие средств без исполнения социально-государственных обязательств со стороны Молдовы в отношении граждан Приднестровской Молдавской Республики – очевидный дискриминационный псевдо-фискальный барьер.

Блокадный прессинг Республики Молдова также идет вразрез с документом "Принципы и процедуры ведения переговоров в рамках Постоянного совещания…" от 18 апреля 2012 года, который предполагает отказ от любых форм давления, последовательный конструктивный диалог и добросовестное исполнение достигнутых договоренностей. В каждом протоколе заседаний формата "5+2", начиная с берлинского, есть пункт, которым стороны подтверждали обязательства "решать все вопросы исключительно путем переговоров при содействии посредников". Аналогичные формулировки содержатся и в более ранних, базовых договоренностях, положивших начало политическому переговорному процессу. Приднестровье продолжит применять все доступные политико-дипломатические инструменты для активизации системы международно-правовой деэскалации на фоне провокационных намерений Молдовы.

– Понимают ли в Кишиневе, к чему могут привести в Приднестровье налоговые нововведения, или это делается умышленно, с целью дестабилизировать ситуацию?

– Едва ли в Кишиневе просчитали всю глубину последствий – экономических, политических, социальных, гуманитарных – в случае принятия этого законопроекта. При этом не вызывает сомнений продолжение курса Кишинева на удушение Приднестровской Молдавской Республики. На протяжении семи последних лет Молдова блокирует работу международного формата "5+2", избегает полноценных переговоров на уровне политического руководства сторон и усиливает блокадно-ограничительное давление, вводя нелегитимные сборы.

Важно понимать, что Кишинев выступает в роли провокатора больших региональных проблем, возможно, рассчитывая отсидеться за спиной Брюсселя. Похоже, разжигатели гуманитарного кризиса не в состоянии проанализировать мировую ситуацию и современные тенденции и не осознают риски и последствия своих действий. Подталкивая молдо-приднестровское региональное пространство к эскалации, они должны понимать, что кризис может перейти в неконтролируемою фазу, масштабируясь и неизбежно охватывая интересы других игроков. Понятно, что сам Кишинев не способен справиться с возможными последствиями. Значит, есть какой-то расчет на попытку подбросить пылающий региональный костер Брюсселю.

– Как вы считаете, власти Молдавии советовались с кем-то прежде, чем объявили о намерении блокировать экономику Приднестровья? Способен ли в этой ситуации Евросоюз как-то повлиять на Кишинев?

– Молдова загнала себя в серьезный тупик. Многие годы отказываясь от переговорного процесса с Приднестровьем, Кишинев надолго заблокировал урегулирование конфликта. Но при этом максимально педалировал процесс евроинтеграции. Однако, как показала суровая реальность и что недавно подтвердила молдавский чиновник, ответственная за данное направление, Брюссель не готов "импортировать конфликты на свою территорию". Перевод с дипломатического языка означает, что евроинтеграция Молдовы без достижения всеобъемлющего урегулирования конфликта с Приднестровьем невозможна.

Иными словами, Кишинев совершил концептуальную ошибку, годами избегая диалога с Приднестровьем. Вместо этого Молдове нужно было максимально интенсивно не просто вести переговоры с Приднестровьем, а достигать конкретных компромиссных решений, без которых ни урегулирование, ни взаимосвязанная с ним евроинтеграция невозможны.

Осознав это, молдавская сторона решила схитрить и спешно подготовила некий имитационный "план". Однако это очередная ошибка, поскольку в их логике никакого диалога с Приднестровьем или готовности учитывать интересы приднестровского народа нет.

Сейчас молдавская сторона пытается "продать" внешним партнерам этот деструктивный подход, скрывая правду и обставляя его убаюкивающей риторикой. Например, о создании так называемого "фонда конвергенции", который является не более чем ширмой, которой Кишинев надеется прикрыть обворовывание приднестровского народа в беспрецедентном масштабе. То, что это всего лишь пропагандистская уловка, доказывают и комментарии моего визави со стороны Республики Молдова. Приведу лишь один пример: среди прочего он заявил, что проекты по линии этого "фонда" якобы будут реализовываться в Приднестровье без сотрудничества с приднестровскими властями. Всем очевидно, что это неосуществимо.

Безусловно, и Евросоюз, и другие международные участники урегулирования в силах повлиять на ситуацию. Надеюсь, что никто из них не желает столкнуться с гуманитарной катастрофой или с резкой эскалацией напряженности, которые будут неизбежны, если не остановить РМ от реализации намеченных планов. Но для этого всем международным участникам нужно активнее включаться в переговорный процесс, отбросив старый инерционный подход.

– Как вы думаете, не являются ли попытки властей Молдавии обрушить приднестровскую промышленность одной из составной плана так называемой реинтеграции?

– Усилением давления и провоцированием социально-экономического кризиса в Приднестровской Молдавской Республике Кишинев стремится ультимативно навязать приднестровскому народу неприемлемые политические требования. Видимо, наши контрпартнеры уверены в том, что нынешняя международная и региональная конъюнктура развязывает им руки для реализации подобных планов. Однако они серьезно заблуждаются.

– Способствовало бы разрешению этих и других проблем в отношениях Приднестровья и Молдавии возобновление переговорного процесса в формате "5+2", встреч политических представителей Кишинева и Тирасполя, а также заседаний экспертных рабочих групп сторон?