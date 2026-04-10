Священник призвал к максимально строгому посту в Великую пятницу

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В Великую пятницу, когда в Церкви вспоминают распятие Господа Иисуса Христа, верующие призываются к максимально строгому посту, для них возможному, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.
В пятницу, 3 апреля, завершился основной этап Великого поста (четыредесятница). После двух праздничных дней – Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим – в понедельник 6 апреля наступает последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста – Страстная или Великая седмица (неделя), она посвящена воспоминаниям о событиях последних дней земной жизни Иисуса Христа, его распятию и смерти. Каждый день этой недели называют великим – понедельник, вторник и далее. Пасху, или Воскресение Христово, в 2026 году встретят 12 апреля.
Священник рассказал, что нужно сделать в Вербное воскресенье
1 апреля, 03:01
"Великая пятница (в этом году 10 апреля) – день, когда вспоминают распятие Господа нашего Иисуса Христа. Кроме посещения богослужений, верующие призываются к строгому посту. Даже те, кто не очень строго постился, или совсем не постился, в день воспоминания распятия Спасителя призываются к максимальной степени воздержания, которое для этого человека по возрасту, физическому состоянию, здоровью, внешним условиям возможно", - сказал отец Максим Козлов.
В период Великого поста (считая со Страстной неделей) священники рекомендуют мирянам отказаться от мяса, яиц, молока, молочных продуктов, и - за исключением некоторых дней - от рыбы. Церковный (монашеский) устав – Типикон – предполагает более жесткие требования, но допускает алкоголь в некоторые дни поста. Меру поста рекомендуется определить индивидуально в беседе со священником. Самые строгие ограничения во время Великого поста действуют в Страстную неделю. Особенно строгий пост в Великую пятницу, когда в Церкви вспоминают и скорбят о распятии и смерти Иисуса Христа – рекомендуется вовсе оказаться от пищи, на практике многие ограничиваются водой и хлебом.
Священник рассказал, что делать, если нарушил пост
30 марта, 03:24