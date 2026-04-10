Священник призвал к максимально строгому посту в Великую пятницу

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В Великую пятницу, когда в Церкви вспоминают распятие Господа Иисуса Христа, верующие призываются к максимально строгому посту, для них возможному, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.

В пятницу, 3 апреля, завершился основной этап Великого поста (четыредесятница). После двух праздничных дней – Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим – в понедельник 6 апреля наступает последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста – Страстная или Великая седмица (неделя), она посвящена воспоминаниям о событиях последних дней земной жизни Иисуса Христа, его распятию и смерти. Каждый день этой недели называют великим – понедельник, вторник и далее. Пасху, или Воскресение Христово, в 2026 году встретят 12 апреля.

"Великая пятница (в этом году 10 апреля) – день, когда вспоминают распятие Господа нашего Иисуса Христа. Кроме посещения богослужений, верующие призываются к строгому посту. Даже те, кто не очень строго постился, или совсем не постился, в день воспоминания распятия Спасителя призываются к максимальной степени воздержания, которое для этого человека по возрасту, физическому состоянию, здоровью, внешним условиям возможно", - сказал отец Максим Козлов.